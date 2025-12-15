Ayuntamiento de Navojoa inaugura PRIMER MÓDULO del proyecto 'Agua del Bienestar' en Etchohuaquila

Navojoa, Sonora.- El Ayuntamiento de Navojoa inauguró el primer módulo 'Agua del Bienestar' en la comunidad de Etchohuaquila; un proyecto que busca instalar plantas de agua purificada gratuitas en las comunidades rurales para proteger la salud intestinal de sus habitantes.

Jorge Alberto Elías Retes, alcalde de la 'Perla del Mayo', mencionó que el municipio de Navojoa es pionero en el estado de Sonora, en este tipo de proyectos sociales, el cual consiste en acercar el agua purificada de manera gratuita a las comunidades y que además se regalarán mil contenedores para garantizar un consumo de agua limpia en los hogares.

Esta acción de justicia social traerá beneficios directos y bienestar para la salud de las familias con las que tenemos una deuda histórica… Este lunes 15 de diciembre a las 17:00 horas se inauguró la primera purificadora gratuita, instalada en la Casa de Salud de Etchohuaquila donde regalamos mil garrafones de agua", afirmó el munícipe.

Las autoridades explicaron que la planta purificadora contará con personal, quienes despacharán desde las 08:00 hasta las 15:00 horas, en un horario de lunes a viernes; sin embargo, también se contará con un equipo automático para que los pobladores puedan despacharse personalmente cuando el personal no se encuentre en la planta.

Por su parte, Juan Carlos Cañedo León, director de Salud Municipal, manifestó que contar con una planta purificadora de manera gratuita ayudará en gran medida a prevenir enfermedades intestinales, debido a que la población acostumbra beber directo de las tuberías oxidadas y con presencia de manganeso.

Esta purificadora nos va a ayudar demasiado, porque justamente en la clínica donde está instalada la purificadora se ven día a día inmensas enfermedades gastrointestinales, que la mayoría tienen que ver con la contaminación del agua", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui