Capacitan a personal de todas las tiendas Waldo's en Ciudad Obregón para mejorar en protección civil

Ciudad Obregón, Sonora.- Este lunes 15 de diciembre de 2025, más de un centenar de trabajadoras y trabajadores de las siete distintas tiendas Waldo's que operan en el municipio de Cajeme fueron convocados por la empresa para acudir a la sucursal de la colonia Las Haciendas, al oriente de Ciudad Obregón.

La cita fue para recibir algunos cursos y capacitación sobre el uso de extinguidores y otras medidas preventivas en el tema de la protección civil en caso de algún siniestro en su espacio laboral. De manera extraoficial se dijo que fueron capacitadores de empresas particulares quienes se encargaron de la capacitación para situaciones de emergencia, aunque también personal de Protección Civil Estatal estuvo este mismo lunes en la sucursal.

En las puertas principales de la tienda se observaron los sellos de suspensión con la fecha actualizada del 15 de diciembre del 2025 por parte de las dependencias de Protección Civil del Estado de Sonora y del municipio de Cajeme. Trascendió de manera extraoficial que se pudo tratar de una nueva inspección en las instalaciones, pues ninguna autoridad emitió declaraciones al respecto hasta el cierre de esta nota informativa.

La suspensión se fundamenta en el incumplimiento de diversos artículos de la Ley Estatal de Protección Civil y su reglamento, según la dirección de Inspección y Vigilancia Estatal en temas relacionados con las medidas de seguridad, prevención y capacitación del personal.

Por su parte, Francisco Mendoza Calderón, en su carácter de titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, señaló que todas las sucursales de Cajeme ya fueron inspeccionadas y se están realizando trabajos de eliminación de riesgos. Un plazo de cinco días para responder a las revisiones y realizar las correcciones correspondientes tienen los establecimientos suspendidos y, en caso contrario, las medidas restrictivas se extenderán por más tiempo.

Cabe recordar que el pasado primero de noviembre de este mismo año, en la tienda Waldo's del centro de Hermosillo, Sonora, se registró un incendio que cobró la vida de 24 personas. La Fiscalía de Justicia del Estado de Sonora ha informado sobre los avances de las investigaciones sobre el caso que ha generado diversas reacciones sobre la falta de protocolos de prevención en algunos edificios.

Fuente: Tribuna del Yaqui