Clima en Sonora HOY 15 de diciembre: Lunes sin LLUVIAS y con cambios en las temperaturas

Hermosillo, Sonora.- Antes de salir de casa este lunes 15 de diciembre de 2025, es importante conocer cómo se comportará el clima en Sonora a lo largo del día, ya que las condiciones variarán de forma significativa entre la mañana y la tarde. Aunque no se prevén lluvias, sí se espera un contraste marcado de temperaturas y rachas de viento que podrían influir en actividades al aire libre, traslados y labores en zonas abiertas. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Sonora este lunes. Foto: Conagua

Así será el clima en Sonora este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal Meteored.mx, este lunes 15 de diciembre Sonora presentará cielo parcialmente nublado y condiciones mayormente estables, sin probabilidad de lluvia en ninguna región del estado, lo que favorecerá una jornada seca, aunque con variaciones térmicas relevantes.

Durante la mañana, el ambiente será fresco a templado en gran parte del territorio sonorense. En zonas del norte, oriente y áreas serranas, las temperaturas serán más bajas, con condiciones frías a muy frías y la posibilidad de heladas en regiones elevadas (mínimas de 5 a 10°C). Municipios como Nogales, Agua Prieta y zonas cercanas a la sierra registrarán amaneceres con sensación térmica baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente, especialmente durante las primeras horas del día.

Conforme avance la jornada, el clima se tornará más cálido. Para la tarde, se espera un ambiente de cálido a caluroso en amplias zonas del estado, particularmente en el centro y sur; el índice de rayos ultravioleta (UV) será alto. Ciudades como Hermosillo, Ciudad Obregón y Guaymas alcanzarán temperaturas elevadas, con máximas cercanas o superiores a los 30°C, acompañadas de cielos con nubes dispersas y amplios periodos de sol.

El viento será otro factor a considerar este lunes. Se prevé viento de componente oeste con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora en la región, aunque en algunas zonas de Sonora podrían registrarse rachas más intensas, de entre 30 y 50 kilómetros por hora, principalmente durante la tarde, lo que podría generar tolvaneras aisladas en caminos rurales o zonas abiertas.

Por la noche, el ambiente volverá a refrescar gradualmente. Las temperaturas descenderán de forma moderada (de 15 a 20°C), manteniendo condiciones templadas en zonas urbanas y más frías en regiones serranas y del norte del estado, con cielos parcialmente despejados y sin precipitaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)