Congreso de Sonora da 'luz verde' a Ley de Ingresos para Hermosillo y 72 municipios del estado

Hermosillo, Sonora. - Con reservas de diferentes partidos políticos a los proyectos de Ley de Ingresos de los municipios de Hermosillo y Cajeme, el Congreso del Estado aprobó el presupuesto para los 72 municipios de Sonora.

Tras horas de discusión, por observaciones realizadas por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a las que se sumó el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se discutieron cada una de las cláusulas para que los ayuntamientos no incrementaran en más de 20 por ciento el ingreso por diferentes impuestos que se cobran.

La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Asuntos Municipales, Rebeca Irene Silva Gallardo, en su intervención propuso la eliminación de los cobros por el servicio de legalización de firmas en los ayuntamientos de Arizpe, Sonoyta, San Luis Río Colorado, Nacozari, Navojoa, Etchojoa, Divisaderos, Guaymas, Nácori Chico, Bacanora, Átil y otros. Aprobado el dictamen, también el Congreso de Sonora clausuró su período ordinario de sesiones.

Fuente: Tribuna del Yaqui