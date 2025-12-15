'Construyendo Sonrisas': Ayuntamiento entrega prótesis dentales a 350 adultos mayores en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El presidente municipal Antonio 'Toño' Astiazarán Gutiérrez destacó el impacto del programa 'Construyendo Sonrisas' impulsado por el Ayuntamiento de Hermosillo a favor de la salud y dignidad de los adultos mayores al hacer entrega de prótesis dentales a 350 adultos mayores.
El edil resaltó la coordinación entre autoridades municipales, universitarias, personal médico y laboratorios. "Más de 350 adultos mayores se han beneficiado en esta ocasión con prótesis dentales a través de esta iniciativa que es desarrollada por la Dirección de Salud Municipal", comentó.
Astiazarán señaló que el programa mejora la calidad de vida, autoestima y bienestar de quienes han contribuido al desarrollo de la ciudad. Cabe señalar que ya se han entregado más de mil 600 prótesis entre habitantes hermosillenses.
"Para nosotros ocupan un lugar muy especial en nuestro corazón. Este programa Construyendo Sonrisas estoy seguro de que llegó para quedarse y que, así como ya se entregaron mil 625 prótesis dentales, muy pronto tendremos a más familias beneficiándose con este programa tan importante", agregó Astiazarán Gutiérrez.
