Familias de Navojoa disfrutan del 'Operativo Navideño 2025' de la Secretaría del Bienestar

Navojoa, Sonora.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del Bienestar, activó el 'Operativo Navideño' en el municipio de Navojoa, donde se entregaron cobijas, colchonetas, despensas, juguetes y ropa a las familias vulnerables de la localidad para protegerse de las bajas temperaturas en estas fechas decembrinas.

En las instalaciones de la escuela primaria 'Ramón Moroyoqui Gil' de la colonia Tierra y Libertad, el Ayuntamiento de Navojoa también instaló juegos infantiles inflables y un área de repartición de lentes para lectura que complementó los beneficios para seis mil 500 personas de este municipio.

Jorge Alberto Elías Retes, alcalde de Navojoa, agradeció el gesto humanista del mandatario estatal por haber elegido a la 'Perla del Mayo' como uno de los municipios beneficiados por el Operativo Navideño y con ello, propiciar un momento muy emotivo e inspirador que llenó de felicidad a cientos de familias de las colonias y comunidades rurales.

Hay que estar felices todas las familias; con esto el gobernador nos está diciendo: 'Aquí estoy, aquí les traigo mi cariño, este es un momento de gratitud'", expresó.

Las autoridades estatales al frente de este festejo fueron José Martín Vélez de la Rocha, coordinador general de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas; Alejandra Gastélum Soto, directora general del Bienestar; Manuel Rábago Ibarra, director de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario de DIF; y Daniel Gámez Martínez, director de Emergencias y Desastres de Protección Civil.

