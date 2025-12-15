Gobierno de Sonora suspende pagos en línea por investigación de seguridad y más en el Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de las noticias de las últimas horas en el estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo te traemos los últimos hechos ocurridos dentro del territorio sonorense. En la edición de hoy lunes 15 de diciembre, te informamos que el Gobierno del Estado de Sonora informó a la ciudadanía que suspende pagos en línea por investigación de seguridad.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Alfonso Durazo entrega al campo de Sonora títulos de concesión de agua

El gobernador, Alfonso Durazo, acompañado del titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Hernández López, entregó concesiones de agua para el uso agropecuario en la entidad, del programa nacional de regularización de uso. El mandatario estatal, frente a representantes de los diferentes distritos de riego que tienen en Sonora, dijo que esta entidad es el primer estado que se beneficia con la implementación de este programa de regularización de concesiones debido a las actividades que se tienen, como la agricultura y la ganadería.

Comienza la construcción del Centro de Procesamiento de Carne en Sonora

La Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) recibirá antes de finalizar el año el primer depósito para comenzar con la construcción del Centro de Procesamiento de Carne, el cual fue anunciado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. El Presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, dijo que este primer depósito es la mitad del recurso anunciado, es decir, más de 400 millones de pesos, para comenzar con la primera etapa.

Gobierno de Sonora suspende pagos en línea por investigación de seguridad

El Gobierno del Estado de Sonora informó a la ciudadanía que se encuentra en marcha una revisión del Sistema de Información Financiera de la Secretaría de Hacienda, como una medida de seguridad ante posibles hackeos; esto con el objetivo de proteger la información en los sistemas financieros del estado. Los protocolos de seguridad fueron activados el pasado sábado, luego de que un grupo de presuntos cibercriminales hiciera público que se encontraba en proceso de intentar un hackeo a bases de datos gubernamentales.

Fuente: Tribuna del Yaqui