Gobierno de Sonora suspende temporalmente los pagos en línea por investigación de seguridad digital

Hermosillo, Sonora.- El Gobierno del Estado de Sonora informó a la ciudadanía que se encuentra en marcha una revisión exhaustiva del Sistema de Información Financiera de la Secretaría de Hacienda, como una medida de seguridad ante información que circula en redes sociales sobre un posible compromiso de datos.

De acuerdo con el aviso oficial, esta revisión se realiza conforme a los procedimientos establecidos en el Plan para la Gestión de Incidentes de Seguridad Informática, con el objetivo de proteger la información y garantizar la confiabilidad de los sistemas financieros del estado.

uD83DuDEA8 #IMPORTANTE | Suspenden pagos en Hacienda #Sonora por "revisión exhaustiva" tras intento de hackeo.



El gobierno estatal informó que se inició la revisión del Sistema de Información Financiera de @hacienda_sonora en coordinación con un equipo especializado en respuesta a… pic.twitter.com/p9HDSUa1eW — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) December 15, 2025

Los protocolos de seguridad fueron activados el pasado sábado, luego de que un grupo de presuntos cibercriminales hiciera público que se encontraba en proceso de intentar un hackeo a bases de datos gubernamentales. Organismos especializados, como Sonora Cibersegura, habían advertido sobre la posible amenaza desde días anteriores. Sin embargo, fue hasta el fin de semana cuando el gobierno estatal emitió un posicionamiento público a través de redes sociales, informando sobre el inicio de las investigaciones y, posteriormente, la cancelación de los pagos en línea.

Las acciones son encabezadas por la Secretaría de Hacienda, en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Estado de Sonora, además de un equipo especializado en respuesta a incidentes de ciberseguridad. Derivado de estas acciones, las autoridades estatales informaron que, de manera temporal, no será posible realizar pagos de ningún tipo a través del sitio web hacienda.sonora.gob.mx.

uD83DuDEA7uD83DuDEA8¡CIBERALERTA! uD83DuDEA8uD83DuDEA7@Team_Chronus ha cumplido su amenaza y ha publicado el leak de la Secretaria de Hacienda del @gobiernosonora, los datos incluyen aprox. 40 GB de documentos y bases de datos. Es algo muy grave. Y amenazan con atacar más estados de México y al SAT.uD83DuDE31 pic.twitter.com/2qS7yimyG2 — Sonora Cibersegura (@SonoraCiber) December 13, 2025

Las autoridades no han precisado el alcance del presunto ataque ni si existe confirmación de una filtración de información, señalando que los resultados se darán a conocer una vez concluido el análisis técnico. La situación ocurre en un contexto de incidentes previos. La semana pasada, la Secretaría de Seguridad Pública en Hermosillo fue víctima del hackeo de datos personales de elementos de la Policía Municipal. Aunque dicha información fue difundida, el hecho fue minimizado y desestimado por la propia autoridad.

Asimismo, se indicó que se trabaja para reanudar las operaciones a la brevedad posible, una vez que se concluye la revisión y se confirme que los sistemas operen de forma segura. A raíz de este incidente, el gobernador Alfonso Durazo habría indicado que el alcance del ataque cibernético no tendría mayor impacto.

#Sonora | Se lleva a cabo una revisión exhaustiva del Sistema de Información Financiera de la Secretaría de Hacienda, como medida de seguridad, informa Gobierno Digital Sonora ?? pic.twitter.com/Av3m6SJ6Eq — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 15, 2025

"El hackeo no es relevante, se tuvo acceso a un equipo de cómputo de un trabajador de la Secretaría de Hacienda y se accesó a algunos de los documentos que ahí estaban, pero no fue un servidor de la institución", dijo. Por tal motivo y con la intención de que los presuntos responsables enfrenten consecuencias, se realizó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Fuente: Tribuna del Yaqui