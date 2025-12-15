¿Habrá LLUVIAS en Ciudad Obregón este LUNES? Pronóstico del CLIMA en Sonora 15 de diciembre

Ciudad Obregón, Sonora.- ¿Este inicio de semana habrá lluvias en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme? Aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo que advierten las autoridades meteorológicas para el sur de Sonora, a fin de que tomes precauciones, pues durante toda la jornada se prevé cielo nublado. Asimismo, se alerta por variaciones en las temperaturas locales.

Así será el clima en Ciudad Obregón este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web de Meteored.mx, durante las primeras horas del día, Ciudad Obregón amanecerá con cielo despejado y temperaturas cercanas a los 16°C, con una sensación térmica similar. Conforme avance la mañana, el termómetro descenderá ligeramente hasta los 15°C, acompañado de intervalos de nubes y claros.

Así será el clima en Ciudad Obregón este lunes. Foto: Conagua

El viento se mantendrá flojo, principalmente del noreste y norte, lo que contribuirá a una sensación fresca, ideal para actividades tempranas, aunque se recomienda abrigo ligero. Hacia el transcurso de la mañana y el mediodía, el ambiente comenzará a cambiar de forma gradual. Para las 11:00 horas, se prevé que la temperatura alcance alrededor de los 25°C, con sensación térmica ligeramente superior.

El cielo se mantendrá parcialmente nublado y el viento cambiará de dirección hacia el oeste, sin intensidades relevantes. En este periodo, el índice de radiación ultravioleta se ubicará en nivel medio, por lo que se aconseja el uso de protector solar si se permanece al aire libre. Durante la tarde, el calor se hará más perceptible. Alrededor de las 14:00 horas, se espera una temperatura máxima cercana a los 30°C, aunque la sensación térmica será ligeramente menor.

Las condiciones de nubes y claros persistirán y el viento continuará flojo, lo que podría generar una sensación de bochorno moderado. Para quienes realicen actividades físicas o laborales en exteriores, es importante mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol. Al avanzar la tarde y llegar la noche, el clima comenzará a refrescar de forma paulatina. Para las 17:00 horas, la temperatura bajará a cerca de los 28°C y, ya por la noche, descenderá hasta los 21 grados.

El viento cambiará hacia el suroeste y posteriormente al sureste, manteniéndose en niveles bajos. Cerca de la medianoche, el termómetro marcará alrededor de los 19°C, con un ambiente más fresco y estable, ideal para el descanso.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)