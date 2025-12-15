Hermosillo ajusta horarios y número de camiones en circulación durante Navidad y Año Nuevo

Hermosillo, Sonora.- Durante las próximas festividades de Navidad y Año Nuevo, la ciudad de Hermosillo registrará una reducción en el número de unidades de transporte público en circulación.

Carlos Sosa Castañeda, titular del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora (IMTES), informó que la medida se aplicará los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, con un esquema similar al que opera los días sábado.

"Actualmente, Hermosillo cuenta con unas 334 unidades, cifra que puede acercarse a las 350 considerando las adicionales operadas por el IMTES. Sin embargo, durante estas fechas festivas, principalmente los días 25 de diciembre y 1 de enero, se estima que solo circulen 284 unidades", argumentó.

El funcionario explicó que la reducción responde a la disminución en la demanda de transporte durante este periodo, cuando muchas personas se desplazan en menor número o permanecen en casa.

Carlos Sosa Castañeda

Sosa Castañeda recomendó a los usuarios planear sus traslados con antelación, tomar en cuenta los horarios limitados y respetar las medidas de seguridad para garantizar un viaje seguro y ordenado.

Finalmente, la autoridad estatal también recordó, que este ajuste es temporal y retomará la operación habitual a partir del 2 de enero en todas sus rutas.

El Transporte público de Hermosillo tiene 32 rutas de autobús en Hermosillo con 3547 paradas de autobús.

Fuente: Tribuna del Yaqui