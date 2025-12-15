Inicio de semana CALUROSO en Hermosillo: Así será el CLIMA HOY 15 de diciembre en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Antes de iniciar actividades este lunes 15 de diciembre de 2025 en la ciudad de Hermosillo, es importante que te informes sobre cómo será el clima en la capital de Sonora, ya que el día presentará cambios relevantes entre la mañana fresca y una tarde con temperaturas elevadas. Aunque no se esperan lluvias, el incremento del calor y la radiación solar a partir del mediodía te harán tomar precauciones. ¡Aquí más detalles!

Así será el clima en Hermosillo este lunes 15 de diciembre

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web de Meteored.mx, este lunes 15 de diciembre se prevé una jornada mayormente estable en Hermosillo. Durante las primeras horas del día, la ciudad amanecerá con cielo de nubes y claros y temperaturas alrededor de los 17°c, con una sensación térmica similar. El viento soplará de forma ligera desde el noreste y el norte, lo que mantendrá un ambiente fresco pero agradable.

Así será el clima en Hermosillo este lunes. Foto: Conagua

Estas condiciones se mantendrán estables hasta las primeras horas de la mañana, por lo que se recomienda salir con abrigo ligero, especialmente para quienes inician actividades temprano. Conforme avance la mañana, el ambiente comenzará a tornarse más cálido. Para las 11:00 horas, la temperatura se elevará hasta aproximadamente 26°C, con cielo parcialmente nublado y viento del norte de baja intensidad.

En este periodo, el índice de radiación ultravioleta alcanzará un nivel medio, por lo que ya será recomendable el uso de protector solar, especialmente si se permanece en exteriores por periodos prolongados. Durante la tarde, el calor será más notorio. Alrededor de las 14:00 horas, se espera que el termómetro alcance los 30°C, con cielo mayormente soleado y viento moderado del oeste.

Aunque la sensación térmica será ligeramente menor, las condiciones pueden generar incomodidad, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol en las horas de mayor intensidad. Hacia las 17:00 horas, la temperatura descenderá levemente a 29 grados, manteniéndose el cielo despejado y el viento moderado.

Al caer la noche, el ambiente comenzará a refrescar gradualmente. Para las 20:00 horas, se prevé una temperatura cercana a los 23°C, con cielo despejado y viento ligero del oeste. Conforme avance la noche, el termómetro seguirá descendiendo hasta ubicarse entre los 20 y 18°C, con cielo despejado y vientos suaves provenientes del sur y suroeste, lo que favorecerá una noche tranquila y fresca.

Fuente: Tribuna del Yaqui