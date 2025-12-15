Javier Lamarque participa en el Primer Encuentro Estatal de Tejedoras de la Patria en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, estuvo presente este lunes 15 de diciembre de 2025 en el Primer Encuentro Estatal de Tejedoras de la Patria en Hermosillo, Sonora. En el acto se le dio seguimiento al programa de creación de una red nacional de mujeres voluntarias en México, impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.

Lamarque Caño afirmó que con este encuentro se cumple el compromiso del gobierno estatal y municipal para crear comunidades de apoyo mutuo, prevención de violencia y empoderamiento, con el fin de organizar a mujeres en redes de apoyo y protección, buscando que las mujeres se cuiden, acompañen y se protejan entre sí.

"Con este propósito, dijo, el gobernador Alfonso Durazo anunció la creación de los Centros LIBRE en los diferentes municipios para ofrecer un espacio físico donde se atienda a las mujeres, niñas y adolescentes, así como para que lleven a cabo sus actividades y contribuyan a tejer y fomentar el empoderamiento y la autonomía de las mujeres, además de prevenir violencias y fortalecer sus derechos", manifestó.

Asimismo, recordó que Cajeme es el único municipio en el estado de Sonora en contar con una Secretaría de las Mujeres, por lo que el Gobierno Municipal trabaja a través de una perspectiva de igualdad, lucha en contra de la no violencia hacia las mujeres y una paridad para que juntas y juntos se construya una sociedad de igualdad que permita seguir avanzando por un país más democrático y justo para todas y todos.

Fuente: Tribuna del Yaqui