Presenta el titular de la Fiscalía General de Justicia de Sonora informe anual de labores

Hermosillo, Sonora.- El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), Gustavo Rómulo Salas Chávez, entregó formalmente el Informe Anual de Actividades 2025 de la institución que representa ante el poder Legislativo del Estado.

El documento fue recibido por la diputada presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, María Eduwiges Espinoza Tapia, en compañía del presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, René García Rojo, y la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, María Karina Olivares Rábago.

La acción da cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas tanto en el Artículo 98 de la Constitución Política del Estado de Sonora, que mandata al fiscal general rendir cuentas anualmente ante el Legislativo y el Ejecutivo, como lo estipula también el Artículo 23 de la Ley Orgánica de la FGJES.

Los legisladores confirmaron que el Informe, presentado en formato impreso y digital, será sometido a la correspondiente revisión y análisis de la cámara, con el propósito de generar las observaciones y comentarios pertinentes.

Durante la entrega, la diputada presidenta del legislativo estatal destacó la trascendencia de analizar el desempeño de la institución no sólo en el ámbito de la procuración de justicia, sino también en las acciones de acompañamiento integral a víctimas y la implementación de actividades que fomentan el bienestar comunitario, como las ferias de emprendedores y los eventos cívicos, culturales y deportivos.

Por su parte, el titular de la representación social subrayó la necesidad imperante de mantener una coordinación estratégica y eficaz con los demás órganos de gobierno. Señaló que esta sinergia es clave para elevar la efectividad de las labores desarrolladas por la institución, y enfatizó que el informe es un testimonio del compromiso y esfuerzo conjunto de todo el personal que integra la fiscalía.

