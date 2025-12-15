¡Síguenos!
Reactivan el sitio web de la Secretaría de Hacienda en Sonora tras un presunto "hackeo"

La Secretaría de Hacienda informó que se inició la reactivación de los servicios del sitio web luego de una revisión tras un presunto hackeo

A partir de mediodía de este lunes, la Secretaría de Hacienda inició la reactivación de los servicios Foto: Internet

Hermosillo, Sonora.- A partir de las 12:00 horas de este lunes 15 de diciembre de 2025, la Secretaría de Hacienda y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Estado de Sonora informaron que se inició la reactivación de los servicios del sitio web hacienda.sonora.gob.mx, luego de que realizara una revisión a su Sistema de Información Financiera tras un presunto hackeo.

La Secretaría de Hacienda indicó que, en coordinación con un Equipo de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad, no se logró identificar ninguna vulnerabilidad adicional a la filtración de la correspondencia de la Subsecretaría de Egresos.

Las dependencias informaron a través de un comunicado que el servicio regresó de manera progresiva a la normalidad en el transcurso del día, esto, luego de aplicarse procedimientos establecidos en el Plan para la Gestión de Incidentes de Seguridad Informática.

"Seguiremos coadyuvando con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para proporcionar todas las pruebas necesarias para su investigación. Lamentamos los inconvenientes que esta situación haya ocasionado y agradecemos su comprensión", se lee en el documento.

