Se pierden las lenguas de las etnias Mayo y Yaqui, alerta directora de Culturas Populares en Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Distintas situaciones han venido abonando a que se esté extinguiendo el uso de la lengua materna de algunas etnias como la Mayo y Yaqui, según María Trinidad Ruiz Ruiz. La jefa de la Unidad Regional Sonora de la Dirección de Culturas Populares, dependencia que está en transición para llamarse Unidad de Culturas Vivas (Ucuvi), lamenta que en el caso de las nuevas generaciones de la etnia Mayo el problema sea más latente.

"En el caso de los mayos, tal vez dos niños de cada 100 hablan la lengua, pero el resto no; son condiciones geográficas distintas, porque los mayos tienen una conformación de ejidos y viven entre la sociedad mestiza; sin embargo, entre la comunidad yaqui es una propiedad comunal y viven separados, pero el hecho de que estén fuera de su casa y estén aprendiendo otra lengua, van dejando de practicar la suya y la van dejando de hablar", mencionó.

Señaló que ese problema no se vive en los ocho pueblos yaquis, pero sí está muy marcado en algunas comunidades como en Loma de Guamúchil. "En ese pueblo está muy arraigada la pérdida de la lengua porque la mayoría de las mamás salen a trabajar a la ciudad, ya no hay tantos abuelos y dejan de hablar, ya que no hay quien les esté enseñando, y si en las escuelas no se enseña, pues todo eso contribuye a que las lenguas se estén perdiendo", comentó.

Ruiz Ruiz destacó que los porcentajes de la población que actualmente acostumbra hablar en lengua yaqui varían entre los distintos pueblos.

En Loma de Guamúchil el 30 por ciento la habla; en el caso de Tórim y Vícam Pueblo, un 95 o 100 por ciento habla yaqui; en Pótam es como un 40 por ciento que lo habla, mientras que en Rahum un 70 por ciento, en Huirivis de un 30 a 40 por ciento, en Pithaya casi el 100 por ciento y en Guásimas se puede decir que un 20 por ciento lo habla nada más", detalló.

Según María Trinidad Ruiz Ruiz, apenas el dos por ciento de la población infantil perteneciente a la etnia Mayo habla su lengua materna. Esta cifra refleja un preocupante proceso de pérdida lingüística entre las nuevas generaciones, en el que los niños y niñas ya no adquieren de manera natural su idioma ancestral.

Fuente: Tribuna del Yaqui