Sonora amplía la red de Centros Libres para brindar capacitación, acompañamiento y seguridad a mujeres

Hermosillo, Sonora.- Sonora tendrá 72 Centros Libres al finalizar el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, para atender a la mayoría de las mujeres que lo requieran, aseguró la secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, Citlali Hernández Mora.

La secretaria de las Mujeres en México dijo que la visión de la presidenta es que se tenga por lo menos un Centro Libre en cada municipio, por lo que, a partir de 2026, comenzarán con la habilitación de más en Sonora y en otras entidades de gran territorio.

Recordó que, en Sonora, actualmente operan 19 Centros Libres que proporcionan servicios de capacitación para el trabajo, acompañamiento psicológico, cursos y talleres para el empoderamiento de las mujeres.

"Los Centros Libres nos ayudan como espacio para prevenir las violencias; vienen más centros, estamos viendo cuántos más, pero la instrucción de la presidenta es lograr tener, por lo menos, un Centro Libre en cada municipio antes de que acabe el sexenio", destacó Citlali Hernández.

La secretaria de las Mujeres en México añadió que se trabaja para erradicar la violencia contra las mujeres, así como el feminicidio, con una estrategia nacional de concientización cultural.

Los Centros Libres funcionan en Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Nogales, Agua Prieta, San Luis Río Colorado, Bavispe, Caborca, Cananea, Empalme, Etchojoa, Huatabampo, Magdalena, Moctezuma, Navojoa, Nogales, Opodepe, Puerto Peñasco y Santa Ana, brindando atención integral con enfoque en liderazgo, derechos humanos y salud.

Cada centro cuenta con equipo multidisciplinario integrado por una coordinadora, una promotora de derechos humanos, una especialista en prevención de violencias, una psicóloga y una abogada.

Sonora cuenta con 19 Centros Libres para la atención de mujeres, en los que se invirtieron alrededor de 21 millones 697 mil 897 pesos y que se han consolidado para la atención integral, pero también como espacios para la seguridad, crecimiento y empoderamiento económico.

Fuente: Tribuna del Yaqui