Ciudad de México.- En representación del gobernador Alfonso Durazo, el secretario de Gobierno Adolfo Salazar Razo rindió protesta como integrante del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), durante la Primera Sesión Ordinaria del Sipinna Nacional 2025, realizada en la Ciudad de México.

Durante la sesión, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, subrayó el papel del Sipinna como el órgano responsable de conducir la política pública en materia de niñez y adolescencia, con un enfoque centrado en el reconocimiento pleno de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos.

En este contexto, el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, reconoció el liderazgo y la labor de articulación institucional de la secretaria ejecutiva del Sipinna Nacional, Lorena Villavicencio Ayala, orientada a la construcción de consensos y al fortalecimiento de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, a través de los Sistemas Estatales y Municipales de Protección Integral, en beneficio de las niñas, niños y adolescentes de México.

Sonora participa en Primera Sesión Ordinaria del Sipinna Nacional 2025 en favor de las infancias

Fuente: Tribuna del Yaqui