Tarjetas del Bienestar: Inicia entrega a adultos mayores en Sonora; está la FECHA límite para recogerla

Hermosillo, Sonora.- A partir de este lunes 15 de diciembre de 2025 y hasta el sábado 20 de diciembre, se llevará a cabo en Sonora la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a personas adultas mayores de 65 años en adelante que se registraron el pasado mes de agosto en el programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Lo anterior se realiza por instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó el delegado de la Secretaría de Bienestar en la entidad, Octavio Almada Palafox, quien detalló que más de cuatro mil nuevos derechohabientes recibirán durante esta semana su medio de pago, a través del cual se les depositará de manera directa y sin intermediarios el apoyo bimestral.

El funcionario explicó que las personas beneficiarias recibirán un mensaje de texto (SMS) y una llamada telefónica, en los que se les indicará fecha, hora y lugar para acudir a recoger su tarjeta. Para realizar el trámite deberán presentar el talón de registro y una copia de su identificación oficial vigente.

En el caso de Hermosillo, el operativo de entrega se llevará a cabo en el Parque Copacabana los días lunes 15 y martes 16 de diciembre, en un horario de 9:00 a 15:00 horas. En el resto de los municipios, la entrega se realizará en los Módulos de Bienestar correspondientes.

Almada Palafox subrayó que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un derecho constitucional, y destacó que este programa no solo representa un apoyo económico, sino también un reconocimiento social a las personas mayores de 65 años por toda una vida de trabajo y esfuerzo en favor de sus familias, comunidades y del país.

Fuente: Tribuna del Yaqui