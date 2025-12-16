¿Alerta en Sonora por súpergripe H3N2? Esto dice la Secretaría de Salud en la entidad

Hermosillo, Sonora.- Este martes 16 de diciembre de 2025, la Secretaría de Salud Pública del Gobierno de Sonora (SSP) informó que, hasta el momento, no se ha notificado ningún caso de la variante de influenza estacional A H3N2 subclado K en la entidad, también conocida como la súpergripe, por lo cual no hay nada de que alarmarse, esto tras la aparición del primer caso a nivel nacional.

El titular de la dependencia, José Luis Alomía Zegarra, explicó que reportes recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señalan que en Europa no se ha observado un incremento relevante en la gravedad clínica de esta variante, ya sea en hospitalizaciones, ingresos a unidades de cuidados intensivos o defunciones y reiteró que se mantiene una vigilancia epidemiológica permanente para la detección oportuna de cualquier riesgo a la salud pública.

La llamada “supergripe” H3N2 es prevenible con la vacuna de la influenza disponible en México, confirma el Secretario de Salud, David Kershenobich.



Pide a la población inmunizarse y descarta que sea un riesgo para el país.pic.twitter.com/zoaaSH65bG — Azucena Uresti (@azucenau) December 16, 2025

En materia de vacunación, el secretario de Salud subrayó que los análisis preliminares indican que la vacuna contra la influenza estacional mantiene una efectividad similar a la de años anteriores, particularmente en la prevención de complicaciones graves y hospitalizaciones, lo cual coincide con la información emitida por la Secretaría de Salud del Gobierno de México.

"Si bien es cierto que se ha identificado una nueva variante del virus de la influenza A H3N2, no existe evidencia científica ni clínica que indique que sea más agresiva o más letal que las variantes previamente conocidas. Por el contrario, la formulación de la vacuna contra la influenza para la temporada actual continúa ofreciendo protección eficaz para prevenir casos graves, hospitalizaciones y defunciones", precisó Alomía Zegarra.

Finalmente, la Secretaría de Salud Pública de Sonora reiteró el llamado a la ciudadanía a aplicarse la vacuna contra la influenza correspondiente a la temporada 2025–2026, la cual es gratuita, segura y se encuentra disponible en todas las unidades de salud pública del estado, como una medida fundamental para reducir los riesgos asociados a la influenza estacional, incluido el tipo A H3N2.

La ahora llamada “supergripe” que es influenza A H3N2, está circulando mucho antes de lo esperado en el hemisferio norte, en Europa y Asia.



Afortunadamente es prevenible por la vacunación actual#LasVacunasSalvanVidas uD83DuDC89 pic.twitter.com/uONi7iaR9Y — Brenda Crabtree (@BrenCrabtreeR) December 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui