¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Sonora

Alfonso Durazo entrega 49 unidades de transporte público en Hermosillo; invierten más de 200 mdp

Para la entrega de estas 49 unidades de transporte público en Hermosillo se invirtieron más de 200 millones de pesos por parte del gobierno de Alfonso Durazo

Alfonso Durazo entrega 49 unidades de transporte público en Hermosillo; invierten más de 200 mdp
Alfonso Durazo entrega 49 unidades de transporte público en Hermosillo; invierten más de 200 mdp Foto: Cortesía Gobierno de Sonora

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, en su visión de mejorar y que se tenga un servicio de calidad, entregó más de 40 unidades de transporte público que se unirán a la demanda que se tiene en Hermosillo, capital de la entidad.

En la ceremonia de entrega, el mandatario sostuvo que su gobierno trabaja para la modernización del transporte y garantizar un servicio de calidad para atender la alta demanda que se tiene en la capital y alcanzar las 400 unidades que trabajen al día.

Acompañado del titular del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (IMTES), Carlos Sosa Castañeda, Durazo Montaño dijo que estas nuevas unidades están equipadas con el último sistema de tecnología y se incorporarán para la mejora y reducción de los tiempos de espera.

"El objetivo es que los usuarios del servicio de transporte eficienten su tiempo y que todo aquel tiempo que dedican ahora a trasladarse, que es a veces perdido, lo optimicen y puedan dedicar más tiempo al esparcimiento, descanso y la familia", dijo el gobernador.

Para la adquisición de los 49 camiones, se invirtieron 207 millones de pesos, para beneficiar a más de 83 mil usuarias y usuarios en más de 273 colonias de Hermosillo. En Hermosillo, son 20 líneas o rutas que abarcan el 92 por ciento de la ciudad con acceso a transporte público. 400 unidades del transporte urbano suman con la entrega de las 49 unidades nuevas para el servicio de Hermosillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.