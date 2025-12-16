Alfonso Durazo entrega 49 unidades de transporte público en Hermosillo; invierten más de 200 mdp

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, en su visión de mejorar y que se tenga un servicio de calidad, entregó más de 40 unidades de transporte público que se unirán a la demanda que se tiene en Hermosillo, capital de la entidad.

En la ceremonia de entrega, el mandatario sostuvo que su gobierno trabaja para la modernización del transporte y garantizar un servicio de calidad para atender la alta demanda que se tiene en la capital y alcanzar las 400 unidades que trabajen al día.

Acompañado del titular del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (IMTES), Carlos Sosa Castañeda, Durazo Montaño dijo que estas nuevas unidades están equipadas con el último sistema de tecnología y se incorporarán para la mejora y reducción de los tiempos de espera.

"El objetivo es que los usuarios del servicio de transporte eficienten su tiempo y que todo aquel tiempo que dedican ahora a trasladarse, que es a veces perdido, lo optimicen y puedan dedicar más tiempo al esparcimiento, descanso y la familia", dijo el gobernador.

Para la adquisición de los 49 camiones, se invirtieron 207 millones de pesos, para beneficiar a más de 83 mil usuarias y usuarios en más de 273 colonias de Hermosillo. En Hermosillo, son 20 líneas o rutas que abarcan el 92 por ciento de la ciudad con acceso a transporte público. 400 unidades del transporte urbano suman con la entrega de las 49 unidades nuevas para el servicio de Hermosillo.

Seguimos fortaleciendo el transporte público en #Hermosillo con unidades, en toda la flota, que cuentan con nueva tecnología.



Junto con las jornadas permanentes de credencialización avanzamos hacia un sistema más digno, seguro, eficiente e incluyente.#SonoraSeTransforma pic.twitter.com/uFNWwJM7Wu — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) December 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui