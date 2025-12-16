Ayuntamiento de Huatabampo refuerza el parque vehicular de Seguridad Pública

Huatabampo, Sonora.- Alberto Vázquez Valencia, presidente municipal de Huatabampo, realizó la entrega de tres nuevas unidades para la Comisaría de Seguridad Pública, con las cuales se podrán reforzar las acciones de patrullaje en la 'Tierra de Generales'.

Vázquez Valencia destacó el apoyo por parte del gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, para que el municipio de Huatabampo pudiera incrementar su parque vehicular, para continuar siendo una de las regiones más tranquilas y seguras de Sonora.

Con este apoyo vamos a reforzar la seguridad en nuestras más de 200 comunidades y 40 colonias. Esto es parte de nuestro compromiso de dotar con mejor equipamiento a nuestros elementos para ser un mejor primer respondiente", indicó.

Por su parte, el comisario de Seguridad Pública, Iván Enrique Valenzuela Ruíz, reconoció la gestión del presidente municipal, señalando que estas unidades fortalecerán el trabajo de la corporación, mejorando la atención que se brinda a la ciudadanía huatabampense y sus visitantes.

La adquisición de estas unidades fue posible gracias a la aplicación de recursos provenientes de fondos federales y estatales clave para la seguridad: el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (Fofisp) 2025.

Fuente: Tribuna del Yaqui