¿CALOR HOY en Ciudad Obregón? Pronóstico del CLIMA Sonora para este 16 de diciembre

Ciudad Obregón, Sonora.- ¿Este segundo día hábil de la semana tienes planeado realizar actividades al aire libre en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme? Si la respuesta es afirmativa, ya sea por motivos laborales o de diversión, es muy importante que consultes el pronóstico del clima y el tiempo que alertan las autoridades meteorológicas de hoy, martes 16 de diciembre de 2025. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Ciudad Obregón este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Meteored.mx, la jornada comenzará con temperaturas templadas, pero hacia el mediodía y primeras horas de la tarde el calor se hará más presente, acompañado de rachas de viento moderadas. Por ello, es importante considerar la hidratación, el uso de protección solar y ropa adecuada para los cambios térmicos.

Así será el clima en Ciudad Obregón este martes. Foto: Conagua

Durante la mañana Ciudad Obregón registrará cielo despejado, con temperaturas cercanas a los 15 y 16°c. En las primeras horas del día, el ambiente será fresco, con sensación térmica similar a la temperatura real y viento ligero proveniente del este y noreste. El índice de radiación ultravioleta (UV) se mantendrá bajo, por lo que no será necesario el uso de protector solar en este momento de la jornada.

Conforme avance el día, hacia el mediodía y primeras horas de la tarde, se espera un ascenso notable en la temperatura. Alrededor de las 11:00 horas, el termómetro podría alcanzar los 25°C, con sensación térmica ligeramente superior. Para las 14:00 horas, el ambiente será más caluroso, con valores cercanos a los 29°C y viento moderado del suroeste, lo que podría intensificar la sensación de calor.

En este tramo del día, el índice UV se ubicará en niveles medios, por lo que se recomienda el uso de protector solar, evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratado. Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a descender de forma gradual, aunque el ambiente seguirá siendo cálido. Hacia las 17:00 horas se prevé una temperatura cercana a los 26°C, con viento moderado del oeste.

Ya por la noche, el clima será más fresco y estable. A partir de las 20:00 horas, el cielo permanecerá despejado, con temperaturas alrededor de los 20 grados, bajando hasta los 18°C cerca de la medianoche. El viento será ligero y el índice UV se mantendrá en niveles bajos o nulos, lo que favorecerá actividades nocturnas sin riesgos climáticos relevantes.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)