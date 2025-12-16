Canaco en Ciudad Obregón alerta sobre aumento de robos en fechas decembrinas; piden denunciar

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la época decembrina, considerada la mejor en cuanto a ventas para los comerciantes, suele presentarse un importante incremento en los robos, según Gustavo Cárdenas García, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme.

Establecimientos con venta de ropa, juguetes, artículos para el hogar y de otros giros son los más afectados por la sustracción de productos por parte de los amantes de lo ajeno. "Normalmente, cada año en esta época, lo que más nos pega al comercio del primer cuadro es el robo hormiga; ese es el que más daña la economía del comerciante", aseguró el presidente de la Canaco.

Cárdenas García recordó que lamentablemente sigue siendo frecuente el modus operandi conocido como 'Las Falderas', que esconden productos entre sus ropas para salir con ellos sin pagarlos. "Hay muchos padres y madres de familia que utilizan a sus niños para robar, que les esconden artículos en la vestimenta de los menores de edad, mientras el robo no se denuncie, no tenemos la contabilidad, no existe porque el reporte no está hecho oficialmente; yo siento que es muy importante que se pongan todas las denuncias", afirmó.

Cárdenas García destacó que la seguridad en el centro de la ciudad está siendo reforzada con la incorporación de policías que patrullan en bicicletas. Según el funcionario, esta iniciativa no solo responde a un aumento en las necesidades de vigilancia, sino también a la búsqueda de soluciones innovadoras para mejorar la presencia policial en áreas con alta concentración de personas y vehículos.

Desde el pasado 11 de diciembre ya están programados los rondines por parte de Seguridad Pública en el primer cuadro de la ciudad y en los próximos días ya van a verlos circulando en un horario de nueve de la mañana a siete de la noche", recalcó.

Señaló que esta medida forma parte de un conjunto de estrategias de seguridad diseñadas específicamente para proteger tanto a los comerciantes como a los compradores en el centro de Ciudad Obregón. "Le damos las gracias al contralmirante Claudio Cruz Hernández por las facilidades y resultados de este operativo que va iniciando", finalizó el líder del comercio formal en la localidad.

Diez elementos de la policía municipal, quienes no portarán armas de fuego, serán los encargados de patrullar en bicicleta por el centro de la ciudad. Esta estrategia tiene como objetivo mejorar la seguridad y el acercamiento con la comunidad, favoreciendo un ambiente más tranquilo y accesible para los ciudadanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui