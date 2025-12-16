Centro INAH Sonora conmemora 14 años de la apertura de la Zona Arqueológica de Trincheras

Trincheras, Sonora.- El Centro INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) Sonora invita a conocer la Zona Arqueológica Cerro de Trincheras. En el marco conmemorativo del aniversario 14 de la apertura del sitio, se ofrecen visitas guiadas por su sala de sitio, la exposición fotográfica temporal 'Misión Cocóspera. Miradas, acciones y caminos' y recorridos por el sendero interpretativo durante este periodo vacacional.

Hace 14 años la Zona Arqueológica Cerro de Trincheras abrió sus puertas oficial e institucionalmente a la visita pública, sin embargo, desde los primeros asentamientos contemporáneos ha sido símbolo de identidad, desde el nombre del pueblo hasta el propio espíritu de las nuevas y actuales generaciones.

Es el mayor referente arqueológico del noroeste de México, pero para los trinchereños es nuestro cerro, así nomás, el lugar que resguarda muchas travesuras, aventuras, juegos, sueños, anécdotas y leyendas; todo este trasiego nos permitió conocerlo, entenderlo, escucharlo e interpretar sus espacios. Cerro de Trincheras sin duda representa la grandeza de nuestro pasado que se manifiesta en el transcurrir del presente hacia el futuro", Rogelio León, director de la zona.

El horario para recibir a los visitantes es de 10:00 a 18:00 horas de martes a domingo en el sitio de la Zona Arqueológica Cerro de Trincheras ubicado en Joaquín Murrieta y calle Sonora, en Trincheras, además está disponible la exposición temporal 'Misión Cocóspera. Miradas, acciones y caminos'. Para mayor información: zona_cerrodetrincheras@inah.gob.mx

A partir del 15 de diciembre , se estarán realizando recorridos completos hasta "Plaza El Caracol." ademas de visitar la Sala de Sitio y la Sala de Exposiciones temporales.#XIVAniversario pic.twitter.com/4reQy5H2md — Centro INAH Sonora (@CISonora) December 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui