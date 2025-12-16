Cerrará por vacaciones el Registro Civil de Ciudad Obregón y reabrirá hasta el 5 de enero

Ciudad Obregón, Sonora.- Carmen Yolanda Rosas Topete, oficial primera del Registro Civil en Cajeme, dio a conocer que esas oficinas permanecerán cerradas a partir de este miércoles 17 de diciembre de 2025 por motivos de las vacaciones decembrinas.

Durante entrevista con TRIBUNA, la oficial comentó que serán dos semanas las que se ausentará la atención en las instalaciones ubicadas por la calle Sinaloa 320 sur, entre No Reelección y Guerrero, en pleno centro de la ciudad.

El cierre es parte del período vacacional que inicia a partir de hoy y culminará hasta el próximo día 2 de enero, por lo que estaremos retomando las actividades el día 5 de enero del 2026 en nuestro horario de siempre, desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde, quedando de guardia las demás oficialías: Oficialía Segunda, Cócorit y Esperanza, para que la ciudadanía siga contando con las actas y otros servicios del registro, como son las inscripciones, nacimientos, bodas y todo lo demás", mencionó.

La licenciada Rosas Topete señaló que en esas oficinas se realizan alrededor de 180 trámites cada día, así como atenciones en situaciones jurídicas legales, trámites de adultos mayores, de registro de menores extemporáneos y demás, así como registros de nacimiento, matrimonios, actas y actualización de actas de nacimiento, divorcios, defunciones y otros servicios.

Sobre el personal que estará de vacaciones, comentó que son seis trabajadoras y trabajadores asignados a la Oficialía Primera y uno más que atiende en el módulo del Hospital IMSS-Bienestar de la calle Rodolfo Elías Calles. La Oficialía Primera del Registro Civil registra un flujo constante de atención diaria, atendiendo en promedio a 200 personas.

Fuente: Tribuna del Yaqui