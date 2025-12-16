Ciudad Obregón: Lamarque supervisa avances en la construcción del auditorio en la Laguna del Náinari

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque, supervisó los avances que se registran en la construcción del auditorio al aire libre en la Laguna del Náinari, y subrayó que dicha obra llega de forma estratégica para fortalecer el espacio público y ampliar la oferta cultural y recreativa que existe en Ciudad Obregón.

Así mismo, el presidente municipal dio a conocer que actualmente se realizan trabajos de aplicación de concreto en el área donde se conformarán las gradas, lo que representa un paso importante en el desarrollo de este proyecto que muy pronto se convertirá en un punto de encuentro para las familias cajemenes y visitantes.

Cabe mencionar que dicho auditorio contará con un entorno natural privilegiado, teniendo como escenario principal la vista panorámica de la Laguna del Náinari, lo que permitirá la realización de espectáculos culturales, artísticos y eventos comunitarios en un espacio digno, seguro y de calidad.

Ciudad Obregón: Lamarque Cano supervisa avances en la construcción del auditorio al aire libre en la Laguna del Náinari

La historia

La Laguna del Náinari es un referente histórico, social y punto turístico en Ciudad Obregón, conocida también como 'La Novia de Cajeme'. Fue construida en el año de 1956-1957 durante la gestión del presidente municipal, René Gándara Romo, quien impulsó el espacio público para la convivencia y esparcimiento de las familias de la región.

La obra estuvo marcada por delimitar y posteriormente acondicionar un antiguo humedal natural que había en dicha zona, conectándolo a un canal de riego con la finalidad de garantizar que tuviera agua durante todo el año. La fecha simbólica que marcó el inicio del funcionamiento de este tradicional punto en Cajeme fue el 14 de abril de 1957, consolidándose hasta la actualidad como un sitio emblemático.

Obras 2026

La rehabilitación de la Laguna del Náinari se encuentra dentro del plan de las 90 obras prioritarias para Sonora del año 2026, con un crédito estatal de más de mil 500 millones de pesos dentro del rubro de desarrollo municipal, justicia social y bienestar que dio a conocer hace unos días el gobernador Alfonso Durazo.

Fuente: Tribuna del Yaqui