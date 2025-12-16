Clima en Sonora HOY 16 de diciembre: Alertan FRÍO durante la mañana y CALOR en la tarde

Hermosillo, Sonora.- Este martes 16 de diciembre de 2025, el clima en Sonora presentará condiciones estables, pero con contrastes importantes a lo largo del día que conviene tomar en cuenta antes de salir de casa. Las bajas temperaturas matutinas, el incremento del viento y el ascenso gradual del termómetro por la tarde podrían influir tanto en actividades al aire libre como en traslados tempranos o nocturnos. ¡Aquí el reporte del tiempo en la región!

Así será el clima en Sonora este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Meteored.mx, para hoy se espera un cielo con nubes dispersas y sin probabilidad de lluvia en Sonora, en un contexto donde el Frente Frío número 21 continúa influyendo en gran parte del país, aunque con efectos limitados para la entidad.

Así será el clima en Sonora este martes. Foto: Conagua

Durante la mañana, el ambiente será fresco en gran parte del territorio sonorense, con temperaturas más bajas en municipios del norte, noreste y en regiones serranas, donde se prevé un ambiente frío a muy frío, con posibilidad de heladas al amanecer (-5 a 0°C). Ciudades como Nogales, Agua Prieta, Nacozari y zonas altas cercanas a la sierra registrarán sensaciones térmicas más bajas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente y extremar precauciones, especialmente en carretera.

Hacia el mediodía y primeras horas de la tarde, las condiciones cambiarán de manera gradual. El cielo se mantendrá mayormente despejado o con nubosidad ligera, permitiendo un aumento en las temperaturas. En municipios del centro y sur de Sonora, como Hermosillo, Ciudad Obregón y Guaymas, el ambiente será templado, con valores que rondarán entre los 26 y 29°C, mientras que en zonas costeras se mantendrá una sensación térmica más moderada.

uD83EuDD76 ¡Continúa el #Frío en el territorio nacional! Antes de salir de casa consulta el #Pronóstico de #Temperaturas mínimas para esta mañana. pic.twitter.com/V4iWQvobvm — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 16, 2025

Para la tarde, el ambiente continuará siendo templado en la mayor parte del estado, acompañado de viento del oeste y noroeste con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora, así como rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora en algunas regiones, principalmente en áreas abiertas y desérticas. Estas condiciones podrían generar tolvaneras aisladas y reducción de visibilidad en tramos carreteros.

Durante la noche, las temperaturas volverán a descender de forma progresiva, dando paso a un ambiente fresco, con cielos mayormente despejados (15°C). Aunque no se prevén lluvias, el descenso térmico será más notorio en zonas serranas, donde el frío se intensificará conforme avance la madrugada del miércoles.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)