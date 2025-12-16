Comisión de Patrimonio Cultural busca rescatar el 'Fortín' de San Ignacio Cohuirimpo en Navojoa

Navojoa, Sonora.- El paso del tiempo y su histórico abandono han cobrado factura a uno de los sitios más emblemáticos de la comunidad de San Ignacio Cohuirimpo; se trata del 'Torreón', también conocido como el 'Fortín', por lo que el Ayuntamiento de Navojoa ya cuenta con el plan para su rescate.

De acuerdo a Francisco Javier Félix Gastélum, historiador local, el 'Fortín' fue utilizado en épocas de la Revolución Mexicana para defender el acceso a la Hacienda Juárez, donde se encontraba el molino de trigo de la ciudad; por lo que resulta de suma importancia rescatar el inmueble para preservar su legado.

Por su parte, Federico Llamas Aréchiga, regidor presidente de la Comisión de Patrimonio Cultural, informó que ya se encuentran trabajando en un plan de rescate junto a la Universidad de Sonora, el cual consiste en organizar un festival cultural para recaudar fondos e iniciar la restauración.

Señaló que la primera etapa consistirá en la rehabilitación exterior, debido al colapso de sus bardas, pero también se buscará en un futuro remodelar la parte interior, como lo es la segunda planta, con puertas y pisos de madera, donde los antepasados defendían el 'Fortín' con fusil en mano y hoy se encuentra muy deteriorado.

Como bien sabemos, es un edificio histórico que le da mucho sentido de pertenencia a la comunidad de San Ignacio Cohuirimpo… Es muy importante para poder preservar todo lo que es el patrimonio cultural e histórico de nuestra ciudad; este trabajo es de enorme valor histórico y es importante hacerlo en conjunto con la participación de empresarios, ciudadanía y el gobierno municipal", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui