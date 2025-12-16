Congreso de Sonora aprueba Ley de Ingresos para 72 municipios del estado y más en el Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de las noticias de las últimas horas en el estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo te traemos los últimos hechos ocurridos dentro del territorio sonorense. En la edición de hoy martes 16 de diciembre, conoce los detalles sobre que el Congreso del Estado de Sonora aprobó el presupuesto para los 72 municipios de la entidad.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Hermosillo ajusta horarios y número de camiones durante festividades navideñas

Durante las próximas festividades de Navidad y Año Nuevo, la ciudad de Hermosillo registrará una reducción en el número de unidades de transporte público en circulación; el titular del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora (IMTES) informó que la medida se aplicará los días 24, 25, 31 de diciembre y el 1 de enero. Carlos Sosa Castañeda explicó que la reducción responde a la disminución en la demanda de transporte durante este periodo, cuando muchas personas se desplazan en menor número o permanecen en casa.

Capacitan al personal de Waldo’s en Ciudad Obregón

Trabajadoras y trabajadores de las siete tiendas Waldo's que operan en el municipio de Cajeme fueron convocados por la empresa para recibir cursos y capacitación sobre el uso de medidas de seguridad en el tema de protección civil en caso de que se presente algún siniestro en espacio laboral. Francisco Mendoza Calderón, en su carácter de titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, señaló que todas las sucursales de Cajeme ya fueron inspeccionadas y se están realizando trabajos de eliminación de riesgos.

Congreso de Sonora aprueba Ley de Ingresos para 72 municipios del estado

Con reservas de diferentes partidos políticos a los proyectos de la Ley de Ingresos de los municipios de Hermosillo y Cajeme, el Congreso del Estado de Sonora aprobó el presupuesto para los 72 municipios del estado. Tras horas de discusión, por observaciones realizadas por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a las que se sumó el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se discutieron cada una de las cláusulas para que los ayuntamientos no incrementaran en más de 20 por ciento el ingreso por diferentes impuestos que se cobran.

