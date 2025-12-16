Hermosillo, Sonora.- El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Sonora entregó estímulos económicos para personas con discapacidad, de un presupuesto designado para apoyos de seis millones de pesos, del ejercicio fiscal de 2025.

En la entrega de los estímulos, el director de Atención a Personas con Discapacidad, Félix Higuera Romero, dijo que en total son más de mil 529 beneficiarios que tendrán un complemento económico para continuar con su esquema de terapias, para el autoempleo, así como para concluir con sus estudios superiores y fomento al deporte.

Félix Higuera Romero señaló que fueron más de dos 900 solicitudes las que se recibieron, tanto en el sistema DIF estatal como en las oficinas municipales. Para esta edición 2025, el programa cuenta con una inversión de seis millones 99 mil pesos, con la cual se beneficia a mil 529 personas en los distintos municipios de Sonora, a través de cinco categorías diseñadas para atender diversas etapas de la vida y realidades específicas.

Luis Efrén Valdez Juvera, coordinador administrativo, en representación de la directora general del Sistema DIF Sonora, Lizeth Vásquez Ochoa, señaló que la misión de la institución es fomentar el desarrollo integral de las familias mediante programas que incrementen el bienestar de las personas con discapacidad, no solo atendiendo necesidades inmediatas, sino construyendo condiciones más humanas, justas e incluyentes.

Gobierno de Sonora entrega estímulos económicos a personas con discapacidad en Hermosillo

Fuente: Tribuna del Yaqui