Inicia SEC Sonora el registro de tallas de uniformes escolares para el ciclo 2026-2027

Hermosillo, Sonora.- El lunes 15 de diciembre de 2026 inició el período de actualización de las tallas de los uniformes escolares gratuitos que recibirán las y los estudiantes antes del inicio del ciclo 2026-2027, por lo que la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) invitó a completar dicho proceso, como parte de las acciones del Gobierno del Estado.

El titular de la SEC, Froylán Gámez Gamboa, detalló que la fecha límite para realizar el registro es el 15 de enero y resaltó la importancia de este proceso, ya que permitirá contar con información precisa para llevar a cabo la licitación correspondiente para la adquisición de los uniformes.

Padres y madres de familia, así como tutores, deben ingresar al portal https://yoremia.gob.mx/ y especificar el tamaño de cada una de las prendas, considerando el crecimiento natural de niñas, niños y adolescentes, ya que los paquetes serán distribuidos previo al arranque del próximo ciclo.

Subrayó que se trata de un proceso ágil y sencillo, para el cual solo se necesita acceder a dicho portal, dar clic en la imagen correspondiente a la actualización de tallas, escribir la CURP del estudiante, seleccionar en las ventanas la talla de cada prenda según el grado escolar, proporcionar datos del padre, madre o tutor, añadir una identificación oficial y, una vez realizado lo anterior, dar clic al botón 'Aceptar' para finalizar el registro.

Gámez Gamboa aclaró que el alumnado de nuevo ingreso o aquellos que se cambiarán de una institución privada a pública podrán realizar este proceso a partir de febrero, durante las Inscripciones Anticipadas. La Línea de la Educación 6622 89 76 01 al 05 estará a disposición para aclarar cualquier duda y brindar orientación.

Fuente: Tribuna del Yaqui