Javier Lamarque supervisa avances en pavimentación y mejora de vialidades de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Para verificar los avances y la calidad de las obras de pavimentación, rehabilitación vial, construcción hidrosanitaria y mejora de espacios públicos, que se llevan a cabo en Cajeme, el alcalde Javier Lamarque Cano realizó un recorrido por diferentes sectores del municipio.

El edil cajemense se hizo presente en el cruce del boulevard San Antonio y Casanova del fraccionamiento San Juan Capistrano, donde informó que con anterioridad solo existía un carril de circulación y terracería, y explicó que en este punto se construyó un nuevo eje vial con pavimentación completa; asimismo, en el carril norte se llevan a cabo acciones de recarpeteo y bacheo para su rehabilitación, así como la instalación de postería y alumbrado público en todo el boulevard.

El proyecto forma parte de un esfuerzo integral con el fin de mejorar las condiciones de las calles y avenidas principales del municipio, lo que no solo facilita la circulación de vehículos, sino que también mejora la seguridad y calidad de vida de los cajemenses.

Estos 800 metros de vialidades en el fraccionamiento Capistrano no solo implican la colocación de una capa de asfalto, sino que incluyen trabajos de nivelación y adecuación, con el principal objetivo de garantizar una gran durabilidad y resistencia a largo plazo.

