Martes SOLEADO en Hermosillo: Así será el CLIMA en Sonora HOY 16 de diciembre

Hermosillo, Sonora.- Este martes 16 de diciembre de 2025, el clima en Hermosillo presentará condiciones mayormente estables, con cielo despejado durante prácticamente toda la jornada y un marcado contraste entre la mañana fresca y la tarde calurosa. Aunque no se anticipan lluvias ni eventos extremos, el incremento de la temperatura hacia el mediodía hace recomendable que la población tome precauciones, sobre todo en actividades al aire libre. ¡Aquí más información!

Así será el clima en Hermosillo este martes

La jornada iniciará con un ambiente fresco, pero conforme avance el día el calor será más evidente, especialmente durante las horas centrales, cuando la radiación solar alcanzará niveles moderados.

Así será el clima en Hermosillo este martes. Foto: Conagua

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Meteored.mx, durante la mañana Hermosillo registrará cielo despejado y temperaturas cercanas a los 14°C. Desde las primeras horas del día y hasta alrededor de las 08:00 horas, el ambiente será fresco, con sensación térmica similar a la temperatura real. El viento será ligero a moderado proveniente del noreste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 17 kilómetros por hora.

En este periodo, el índice de radiación ultravioleta (UV) se mantendrá en niveles bajos, por lo que no se requiere protección solar adicional. Hacia el mediodía, el panorama cambiará gradualmente. Alrededor de las 11:00 horas, el termómetro podría subir hasta los 24°C, con sensación térmica ligeramente superior. Para las primeras horas de la tarde, cerca de las 14:00 horas, se espera que la temperatura alcance hasta los 28°C, con cielo totalmente soleado y viento ligero del oeste.

En este tramo del día, el índice UV se ubicará en nivel medio, por lo que se recomienda el uso de protector solar, ropa ligera, mantenerse hidratado y evitar exposiciones prolongadas al sol, especialmente entre las 11:00 y las 15:00 horas. Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a descender de forma gradual, aunque el ambiente seguirá siendo cálido. Hacia las 17:00 horas, se prevé una temperatura cercana a los 26°C, con viento moderado del oeste, con rachas de hasta 24 kilómetros por hora.

Por la noche, el clima será más fresco y estable. A partir de las 20:00 horas, el cielo permanecerá despejado, con temperaturas alrededor de los 22°C. Conforme avance la noche, el termómetro podría descender hasta los 18°C cerca de las 23:00 horas, con viento ligero del noreste y sin radiación UV, condiciones favorables para actividades nocturnas sin riesgos climáticos relevantes.

Fuente: Tribuna del Yaqui