Protección Civil capacita a líderes religiosos de Ciudad Obregón sobre seguridad en sus inmuebles

Ciudad Obregón, Sonora.- Los lineamientos de Protección Civil para inmuebles de uso público, como las iglesias de diferentes religiones, fueron explicados durante una reunión de capacitación por parte de Francisco Mendoza Calderón, coordinador municipal de Protección Civil, y la instructora Ana Cristina Pérez.

Lucy Navarro, secretaria del Ayuntamiento de Cajeme, destacó la importancia de este tipo de capacitaciones para edificios que reúnen a familias completas, subrayando que son esenciales para mejorar la seguridad y el bienestar de los residentes.

Surgió de la necesidad de apoyar de una manera coordinada la regularización de centros, iglesias y edificios donde se llevan a cabo eventos religiosos; hablamos de católicos apostólicos, adventistas, de la iglesia de Dios evangelio completo, pentecostés, amistad cristiana, iglesia de los santos de los últimos días, la luz del mundo, iglesias evangélicas diversas y todos los líderes", señaló.

Fuente: Tribuna del Yaqui