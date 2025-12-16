Se instala diputación permanente del Congreso del Estado de Sonora; hasta en funciones hasta febrero

Hermosillo, Sonora.- Se instaló la diputación permanente, que ejercerá las funciones del Congreso del Estado de Sonora en este periodo extraordinario de sesiones, del 16 de diciembre del 2025 al 1 de febrero del 2026.

La diputación permanente quedó conformada con la misma mesa directiva del Congreso del Estado, presidida por la diputada Vicky Espinoza, Azalia Guevara Espinoza como vicepresidenta, René García Rojo como secretario y María Karina Olivares Rábago y Raúl González de la Vega como suplentes.

La diputada presidenta del Congreso del Estado, Vicky Espinoza, dijo que durante este periodo trabajarán en los temas que se tienen pendientes en las comisiones y, en caso de requerir una sesión extraordinaria, se convocará al resto de los integrantes.

"La diputación permanente del Congreso del Estado de Sonora designada para ejercer funciones en este periodo extraordinario de sesiones se declara formalmente instalada para realizar cada una de sus actividades", enfatizó.

uD83DuDD14La Mesa Directiva de la Diputación Permanente del Congreso de Sonora quedó formalmente instalada para ejercer funciones durante el primer periodo de sesiones extraordinarias, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 64 Legislatura. pic.twitter.com/fgweBBsmZH — Congreso Local Son (@CongresoSon) December 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui