Unidad Cibernética

Unidad Cibernética de Sonora alerta sobre las aplicaciones de préstamos 'montadeudas'

La Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señala que estas aplicaciones financieras no son legales

Estas apps se anuncian en redes sociales y ofrecen créditos inmediatos sin requisitos Foto: Internet

Hermosillo, Sonora.- La Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Sonora alerta sobre las llamadas aplicaciones de préstamos 'montadeudas', un fraude que afecta a muchas personas.

Estas apps se anuncian en redes sociales con mensajes como 'créditos inmediatos', sin buró o sin requisitos. Para autorizar el préstamo piden descargar una aplicación y aceptar permisos excesivos: acceso a contactos, fotos, mensajes, cámara y ubicación.

La Unidad Cibernética señala que estas aplicaciones no son financieras legales ni están reguladas, no pueden reportarse al buró de crédito y amenazan sobre supuestos contactos en bancos o autoridades, los cuales son falsos y solo los usan para causar intimidación.

Las recomendaciones son desconfiar de cualquier préstamo ofrecido solo por redes sociales o mensajería, no instalar aplicaciones de origen dudoso ni aceptar permisos innecesarios, así como verificar que la institución esté registrada y cuente con canales oficiales.

La Unidad Cibernética pide a los ciudadanos que ya descargaron alguna aplicación o son víctimas de amenazas que guarden evidencias y reporten al 911 para que se realice la investigación pertinente.

