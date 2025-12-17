Agencias Fiscales del Estado darán servicio estas vacaciones; habrá guardias

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Hacienda informó que, las 27 Agencias y Sub Agencias Fiscales del Estado, abrirán sus puertas en periodo vacacional en los horarios regulares de atención, se establecerán guardias operativas para garantizar la continuidad de los servicios en todas las oficinas fiscales del estado.

Con estas acciones se dará estricto cumplimiento al segundo período vacacional del personal y a la par se prioriza la atención hacia los contribuyentes, para lo cual previamente se estableció un rol de guardias, desde el jueves 18 de diciembre del 2025, hasta el viernes 2 de enero de 2026, en todo momento, se contará con personal suficiente para atender a todos los ciudadanos que quisieran aprovechar estos días de asueto para efectuar sus trámites.

Los horarios de atención se mantendrán sin cambios, atendiendo a los contribuyentes en un horario normal de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas y sábados, de 9:00 a 13:00 horas, únicamente en agencias que prestan servicio ese día, a excepción de los días 25 de diciembre y 1 de enero.

La Secretaría de Hacienda recuerda a los contribuyentes que actualmente están vigentes los descuentos del 100 por ciento en recargos de impuestos y derechos estatales, mismos que se podrán aprovechar hasta el 31 de diciembre del presente año.

Estos beneficios se aplican de forma automática y se pueden realizar pagos a través de diversas opciones, como el portal hacienda.sonora.gob.mx, en donde se cuenta con la opción de pago a meses sin interés con tarjetas participantes, tiendas de conveniencia, bancos y comercios autorizados, promoviendo el uso de pagos en línea para mayor rapidez y comodidad.

Para más información sobre los servicios disponibles, está disponible el portal oficial hacienda.sonora.gob.mx o comunicarse a la Dirección de Orientación y Asistencia al Contribuyente al 800 312 7011 o vía WhatsApp al 662 316 9734.

Fuente: Tribuna del Yaqui