Alfonso Durazo reconoce a servidores públicos por décadas de servicio en el Día del Servidor Público

Hermosillo, Sonora. – El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, reconoció a trabajadores del Gobierno del Estado y de órganos descentralizados por su trayectoria de 15, 20, 25 y 30 años al servicio de los sonorenses.

En el festejo por el aniversario del Día del Servidor Público, el mandatario estatal agradeció a todos los trabajadores del Estado que, día a día, realizan la labor de atender a la población, de llevar servicios y de promover cada uno de los programas que se tienen para el desarrollo de la sociedad.

Alfonso Durazo Montaño recalcó que hoy Sonora tiene uno de los gobiernos más eficientes del país, con servicios rápidos en todos sus trámites, pero también con un trato extraordinario, de la calidad que merecen los sonorenses que buscan algún servicio del Estado.

"He instruido que se tenga un mejor servicio, porque nos debemos a la gente, a la atención, a resolver sus dudas y a que no tengan que volver por una mala cara de alguna oficina. Tenemos mucho por mejorar, pero puedo decir que hemos comenzado bien, con un equipo que está consciente".

El mandatario estatal, en su visita al festejo del Día del Servidor Público, regaló casas, carros, electrodomésticos y artículos de línea blanca, donde participaron más de 16 mil empleados de todo Sonora.

En total, se tienen 20 mil empleados en el gobierno de Sonora, en los órganos descentralizados e instituciones de procuración de justicia.

#Deportes | Yaquis de Obregón vs Águilas de Mexicali; dónde ver EN VIVO el segundo de la serie de la LAMP ?uD83EuDD29https://t.co/B0OHHdDxFq — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui

