Autoridades y vecinos piden terminar la obra del 'Arroyo Sonora' en Navojoa

Navojoa, Sonora.- La tecnificación del 'Arroyo Sonora' fue un proyecto que prometía resolver las constantes inundaciones en el sector oriente del municipio de Navojoa pero la construcción quedó inconclusa; por ello, vecinos y autoridades buscan rescatar la obra, la cual tiene más de 13 años en el olvido.

A poco más de una década, los habitantes de la colonia Sonora y alrededores, piden a los tres niveles de gobierno, que la culminación de la tecnificación del 'Arroyo Sonora' sea incluida en el presupuesto 2026.

Próspero Valenzuela Muñer, diputado local por el Distrito XIX y presidente del Comité Ciudadano del Arroyo Sonora, recordó que fue durante los años 2010 cuando se logró que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) destinara más de 26 millones de pesos (mdp) para construir un canal de concreto que ayudaría a prevenir inundaciones en las casas aledañas.

Sin embargo, sólo se realizó el 50 por ciento de la obra, por lo que aproximadamente 900 metros de del arroyo quedaron sin rectificar. Y a pesar de que las autoridades de aquellos años se comprometieron a concluir la obra en el año 2012, hasta el momento se desconoce el paradero de los 13 mdp que no se ejecutaron.

Debido a ello, durante cada temporada de lluvia los vecinos de la calle Nogales hasta la calle Ures y sus alrededores, quedan incomunicados tras la creciente del arroyo; por lo que solicitaron a las autoridades gestionar la culminación de la obra para evitar que se presente alguna tragedia o daño en sus viviendas.

La colonia Sonora, junto a la SOP, Indeur, 16 de Junio y otras aledañas, se ven dañadas con las venidas de aguas que no caen en el arroyo Tetaboca y se desplazan por el arroyo Sonora en su cauce natural. Nosotros hemos vivido más de 50 años pidiendo que se solucione este problema", explicó Víctor Hernández Alcántar, miembro del Comité Ciudadano.

Por ello, los vecinos entregaron el proyecto ejecutivo al diputado local, para que busque una respuesta definitiva ante este problema, el cual no sólo representa un riesgo para el patrimonio de las familias aledañas, sino también representa un peligro para los automovilistas y peatones en épocas de lluvia.

