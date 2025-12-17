¡Síguenos!
Guaymas

Cabildo de Guaymas aprueba presupuesto de mil 23 millones de pesos para obras y programas en 2026

Se aprobó el Presupuesto de Egresos del municipio de Guaymas, el cual permitirá llevar a cabo diversas mejoras en la ciudad durante el próximo año

Cabildo aprueba presupuesto Foto: Cortesía

Guaymas, Sonora.- Por unanimidad, y en sesión ordinaria, Cabildo aprobó mil 23 millones 668 mil pesos 587 pesos (mmdp) para el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026 del municipio de Guaymas, propuesta que fue presentada ante el pleno edilicio por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.

Durante la sesión, la alcaldesa Karla Córdova González sostuvo que este presupuesto refleja una planeación responsable y acorde a las necesidades del municipio, ya que permitirá la ejecución de obras prioritarias, el fortalecimiento de programas sociales y una mayor atención a las familias, garantizando el uso transparente de los recursos públicos.

La presidenta municipal informó además que este presupuesto contempla la realización de 36 obras durante 2026, con una inversión superior a 143 millones de pesos, enfocadas en mejorar la infraestructura urbana, los servicios públicos y el bienestar social, contribuyendo al desarrollo ordenado y sostenible de Guaymas.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

