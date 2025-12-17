Ciudad Obregón: Itson impulsa su 'Huerto Universitario' para ofrecer alimentos orgánicos a sus estudiantes

Ciudad Obregón, Sonora.- Con los primeros cultivos del 'Huerto Universitario Itson', la institución busca generar una importante producción de alimentos orgánicos para sus propios estudiantes, así lo dieron a conocer los directivos de la institución.

Vianney del Río, directora general de la Fundación Itson, comentó que el huerto es parte integral del proyecto del comedor universitario solidario, una iniciativa que busca no solo ofrecer alimentos saludables y frescos a la comunidad estudiantil, sino también contribuir al bienestar de los estudiantes mediante una alimentación balanceada y accesible.

Es un proyecto integral que cuenta con proyectos auxiliares vinculados y, sin duda, este huerto es uno de los principales, pues si bien estamos en una región agrícola-ganadera que puede ser una proveeduría natural a la que, por supuesto, vamos a recurrir, también el propio Itson tiene que utilizar su experiencia académica en beneficio de este proyecto piloto", señaló.

Agregó que la intención es trabajar para mejorar las condiciones de vida y el trayecto universitario de las y los jóvenes que estudian en Itson, con el objetivo de crear un ambiente más inclusivo, accesible y equitativo.

Podemos contar anécdotas de cómo el haber comido le cambia la vida a las personas; parte de la deserción escolar tiene que ver con la alimentación. Tenemos varios estudiantes foráneos que vienen de campos y, para ellos, cuesta trabajo la alimentación", destacó.

Por su parte, Omar Angulo, coordinador operativo de la Fundación Ambiental del Valle del Yaqui, señaló que el huerto universitario de Itson es replicable para otras escuelas y espera que sea una motivación para otras instituciones educativas.

Aquí tenemos variedades de hortalizas. El primer surco es de maíz, luego frijol tépari, calabaza, betabel, acelga, espinaca, rábano, cilantro, zanahoria, repollo, tomate, pimiento morrón, perejil, brócoli y coliflor", detalló.

Ernesto Uriel Cantú Soto, secretario de rectoría de Itson, destacó los avances de la institución en temas de autosuficiencia. “El huerto se va a convertir en un comedor de alimentos para estudiantes con necesidades de alimentación debido a bajos recursos económicos", comentó.

En el 'Huerto Universitario Itson' se cultivan un total de 16 variedades de hortalizas, lo que lo convierte en un proyecto agrícola diverso y prometedor. Este huerto, que forma parte de las iniciativas educativas y sostenibles de la institución, está diseñado no solo para promover la agricultura local, sino también para ofrecer a los estudiantes una experiencia práctica en el cultivo y manejo de diferentes tipos de hortalizas.

Fuente: Tribuna del Yaqui