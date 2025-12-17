Clima en Sonora HOY: Así serán las TEMPERATURAS este miércoles 17 de diciembre

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 17 de diciembre de 2025, el clima en Sonora presentará condiciones mayormente estables, con cielos despejados en gran parte del estado y temperaturas contrastantes entre la mañana y la tarde. Aunque no se prevén lluvias, los cambios térmicos y el viento moderado en algunas regiones hacen recomendable consultar el pronóstico antes de salir, especialmente para quienes realizan actividades al aire libre o se desplazan por carretera. ¡Aquí más información!

Así será el clima en Sonora este miércoles 17 de diciembre

Las primeras horas del día estarán marcadas por un ambiente fresco e incluso frío en zonas serranas, mientras que por la tarde se espera un aumento significativo en las temperaturas, principalmente en el centro y sur de la entidad.

Así será el clima en Sonora este miércoles. Foto: Conagua

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal de Meteored.mx, durante la mañana predominará el cielo despejado a parcialmente nublado en Sonora, sin probabilidad de precipitaciones. En este periodo, el ambiente será fresco a templado en la mayor parte del estado, mientras que en regiones serranas se registrarán condiciones de frío a muy frío, con posibles heladas.

Ciudades del norte como Nogales presentarán temperaturas mínimas cercanas a los 6°C, mientras que en Agua Prieta y Cananea se esperan valores entre los 7 y 8°C. En el centro, Hermosillo amanecerá alrededor de los 13 grados, al igual que Ciudad Obregón y Navojoa.

Durante la tarde, el termómetro irá en ascenso y el ambiente se tornará templado a cálido. Las temperaturas máximas más altas se concentrarán en el sur del estado, donde Navojoa alcanzará hasta los 31°C, seguido de Ciudad Obregón y Hermosillo con máximas cercanas a los 30°C. En zonas como Heroica Caborca, Magdalena de Kino y Guaymas, se esperan valores entre los 28 y 29 grados.

En contraste, municipios del norte como Nogales y Agua Prieta registrarán máximas más moderadas, entre los 23 y 25 grados. El viento soplará del oeste y suroeste con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta los 30 kilómetros por hora en algunas zonas del estado.

Al llegar la noche, las condiciones se mantendrán estables, con cielo despejado y descenso gradual de las temperaturas. El ambiente será templado en zonas costeras y del sur, como Guaymas y Huatabampo, donde las mínimas rondarán entre los 13 y 15°C. En el centro del estado, Hermosillo y Villa Pesqueira presentarán temperaturas cercanas a los 12 y 13°C, mientras que en el norte y noreste, como Nacozari de García y Nogales, el termómetro volverá a ubicarse por debajo de los 10 grados. El viento perderá intensidad conforme avance la noche, manteniendo condiciones favorables para el descanso.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)