¿Cómo estarán las TEMPERATURAS en Hermosillo este 17 de diciembre? Aquí el CLIMA en Sonora

Hermosillo, Sonora.- El clima puede influir directamente en la forma en que se organiza el día, desde la hora de salida hasta las actividades al aire libre. Este miércoles 17 de diciembre de 2025, Hermosillo tendrá condiciones mayormente estables, pero con contrastes importantes entre la mañana fresca y una tarde con temperaturas elevadas, por lo que es recomendable anticiparse y tomar precauciones, especialmente ante los cambios de temperatura y la radiación solar. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Hermosillo este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Meteored.mx, el día en Hermosillo se caracterizará por cielos despejados y ambiente seco, sin probabilidad de lluvias. Durante las primeras horas de la mañana, el termómetro se mantendrá entre los 13 y 14°C, con sensación térmica similar. Desde las 06:00 horas se espera cielo despejado, acompañado de viento moderado del noreste, con rachas que podrían oscilar entre los 11 y 21 kilómetros por hora, lo que hará que la sensación de frescura sea más perceptible al amanecer.

Así será el clima en Hermosillo este miércoles. Foto: Conagua

Conforme avance la mañana, el ambiente comenzará a templarse gradualmente. Entre las 08:00 y 09:00 horas, el cielo permanecerá soleado y la temperatura subirá hasta los 17°C, mientras el viento del noreste se mantendrá moderado. Aunque el índice UV seguirá en niveles bajos durante este periodo, el aumento progresivo de la radiación marcará el inicio de un día mayormente soleado.

Para el mediodía, las condiciones cambiarán de forma más notable. Alrededor de las 11:00 horas, se prevé que la temperatura alcance los 24°C, con una sensación térmica ligeramente superior. El viento disminuirá su intensidad y el índice UV se ubicará en nivel medio, por lo que se recomienda considerar el uso de protector solar si se realizan actividades al aire libre.

Durante la tarde, Hermosillo registrará las temperaturas más altas del día. Hacia las 14:00 horas, el termómetro podría llegar hasta los 29°C, con sensación térmica cercana a los 27 grados. El viento cambiará de dirección hacia el oeste y se mantendrá flojo, lo que favorecerá un ambiente más cálido. Estas condiciones se extenderán hasta las 17:00 horas, cuando aún se esperan 27°C y cielo completamente soleado.

Por la noche, el calor comenzará a disminuir de manera gradual. A partir de las 20:00 horas, el cielo se mantendrá despejado y la temperatura descenderá a los 22°C, con viento ligero del oeste. El ambiente será más templado, ideal para actividades nocturnas, aunque se prevé un descenso adicional conforme avance la noche.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)