Gobierno de Sonora entrega apoyos a personas con discapacidad en Hermosillo: Esto y más en Tribuna Top 3

Lamarque supervisa construcción de auditorio en la Laguna del Náinari

El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque, supervisó los avances que se registran en la construcción del auditorio al aire libre en la Laguna del Náinari; destacó que dicha obra llega para fortalecer el espacio público y ampliar la oferta cultural y recreativa de Ciudad Obregón. Cabe mencionar que dicho auditorio contará con un entorno natural privilegiado, teniendo como escenario principal la vista panorámica de la Laguna del Náinari, lo que permitirá la realización de espectáculo culturales, artísticos y eventos comunitarios en un espacio digno, seguro y de calidad.

Centro INAH Sonora conmemora 14 años de la Zona Arqueológica de Trincheras

El Centro INAH Sonora, en el marco conmemorativo del aniversario 14 de la apertura de la Zona Arqueológica Cerro de Trincheras, abrió sus puertas oficial e institucionalmente a la visita pública, donde ofrecerá visitas guiadas por el lugar. El horario para recibir a los visitantes es de 10:00 a 18:00 horas de martes a domingo en el sitio de la Zona Arqueológica Cerro de Trincheras ubicado en Joaquín Murrieta y calle Sonora, en Trincheras, además está disponible la exposición temporal.

Gobierno de Sonora entrega apoyos a personas con discapacidad en Hermosillo

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Sonora entregó estímulos económicos para personas con discapacidad, de un presupuesto designado de seis millones de pesos, del ejercicio fiscal de 2025. En la entrega de los estímulos, el director de Atención a Personas con Discapacidad, Félix Higuera Romero, dijo que en total son más de mil 529 beneficiarios que tendrán un complemento económico para continuar con su esquema de terapias.

