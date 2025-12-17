¿Hará FRÍO en Ciudad Obregón, Sonora, este miércoles? CLIMA HOY 17 de diciembre; Conagua

Ciudad Obregón, Sonora.- Este miércoles 17 de diciembre de 2025, el clima en Ciudad Obregón presentará contrastes importantes entre las primeras horas del día y la tarde, por lo que es recomendable tomar precauciones antes de salir de casa. Las temperaturas frescas al amanecer darán paso a un ambiente más cálido conforme avance el día, acompañado de cielo despejado y vientos moderados que podrían influir en la sensación térmica. ¡Aquí más información!

Así será el clima en Ciudad Obregón este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web de Meteored.mx, la mañana en Ciudad Obregón iniciará con cielo despejado y temperaturas cercanas a los 15°C. Desde las primeras horas se registrará viento flojo proveniente del noreste y norte, con rachas moderadas que mantendrán el ambiente fresco, principalmente entre las 5:00 y las 8:00 horas. Durante este periodo, el índice de radiación ultravioleta se mantendrá en nivel bajo.

Así será el clima en Ciudad Obregón este miércoles. Foto: Conagua

Hacia el transcurso de la mañana y el mediodía, el termómetro comenzará a ascender de manera gradual. Para las 11:00 horas se espera un ambiente soleado, con temperaturas que rondarán los 25°C y una sensación térmica ligeramente superior. El viento cambiará hacia el noroeste y se intensificará de forma moderada, lo que ayudará a mitigar el calor, aunque el índice UV alcanzará un nivel medio, por lo que se recomienda protección solar si se realizan actividades al aire libre.

Durante la tarde, Ciudad Obregón registrará el punto más cálido del día. Alrededor de las 14:00 horas, el termómetro podría llegar a los 30 grados, con sensación térmica cercana a los 28°C. El cielo se mantendrá despejado y el viento continuará del noroeste, con rachas moderadas que podrían sentirse con mayor intensidad en zonas abiertas. A pesar del calor, el índice UV se mantendrá en nivel medio.

Todos los días a las 06:00 y 18:00 horas, consulta las condiciones del estado del tiempo en: https://t.co/R8Yan9wj3l pic.twitter.com/W3LwYell0s — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 17, 2025

Al avanzar la tarde y llegar la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse. Para las 17:00 horas, la temperatura descenderá gradualmente hacia los 26°C, con viento moderado del oeste. Ya por la noche, el ambiente será más templado, con cielo despejado y temperaturas cercanas a los 20°C, descendiendo hasta los 18 grados hacia el final del día. El viento disminuirá su intensidad y el índice UV se mantendrá en nivel bajo.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)