Las y los servidores públicos son el motor del Gobierno de Sonora: Lorenia Valles

Hermosillo, Sonora.- "En la Cuarta Transformación se ha dignificado el ejercicio de la política y del Gobierno, haciendo constitucionales principios como la honestidad y la austeridad republicana. En nuestro Estado, el trabajo con vocación de servicio y amor al pueblo está logrando que este Gobierno cumpla su objetivo: hacer de Sonora una tierra de oportunidades para todas y todos", declaró la senadora Lorenia Valles.

En el marco del 'XLIII Festejo del Servidor Público 2025', encabezado por el gobernador Alfonso Durazo, la legisladora destacó que "las y los servidores públicos están contribuyendo a gobernar a ras de suelo en los 72 municipios, con el resultado de que en cuatro años cerca de 500 mil sonorenses salieron de la pobreza. Son el motor del Gobierno de Sonora".

Desde el comienzo de la 4T, a nivel federal en 2018 y a nivel estatal en 2021, los derechos del pueblo, el bienestar y la justicia social se han puesto en el centro de la toma de decisiones. Antes se gobernaba para unos cuantos. Ahora, estamos haciendo valer el principio humanista de que 'no puede haber Gobierno rico y pueblo pobre'", aseveró.

Valles Sampedro agregó que en el Senado de la República se han impulsado reformas constitucionales y legales para mejoras las condiciones laborales de las y los trabajadores del Estado, como el acceso a una vivienda adecuada, la democracia sindical y la integración paritaria de la administración pública.

En los esfuerzos para hacer gobiernos más paritarios, en la Cuarta Transformación hicimos posible que alrededor de 51 por ciento de los cargos sean desempeñados por mujeres. En las administraciones de las entidades federativas este porcentaje aumenta, demostrando el compromiso con nuestros derechos y la igualdad sustantiva", concluyó la senadora.

Fuente: Tribuna del Yaqui