Mesa Cancún celebra cierre de año y abre las puertas al análisis y debate crítico

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 17 de diciembre, los miembros de la Mesa Cancún festejaron su posada 2025 con la ausencia de su fundador, Carlos Heberto Rodríguez Pérez, 'Kaly'; sin embargo, su presencia fue constante a través del recuerdo, las anécdotas y, sobre todo, del espíritu crítico y periodístico que dio origen a este espacio de análisis y debate.

La reunión no sólo fue un encuentro de fin de año, sino también un momento de reconocimiento al paso de importantes personalidades de la vida pública, empresarial y política de Sonora que, a lo largo del tiempo, encontraron en la Mesa Cancún un foro plural para la reflexión, la confrontación de ideas y el ejercicio de la libertad de expresión. Desde su creación, este proyecto se distinguió por su independencia, su vocación crítica y su compromiso con el análisis profundo de la realidad local, estatal y nacional.

Los miembros de la Mesa Cancún con la senadora Lorenia Valle

A pesar de la ausencia física de su fundador, el proyecto no se detiene. La Mesa Cancún ha sido retomada por sus hijos, Carlos Heberto Rodríguez Freaner y Luis Armando Rodríguez Freaner, quienes han asumido la responsabilidad de dar continuidad al legado de su padre, manteniendo la esencia que lo caracterizó: un periodismo directo, cuestionador y ajeno a complacencias.

Bajo esta nueva etapa, el espacio conserva su identidad como punto de encuentro de voces diversas, reafirmando que la crítica informada y el diálogo abierto siguen siendo necesarios. Así, la Mesa Cancún se proyecta hacia el futuro honrando su historia, recordando a quienes ya no están y reafirmando su compromiso con el análisis serio y la discusión responsable de los temas que marcan la agenda pública del estado.

Los miembros de la Mesa Cancún con el alcalde Javier Lamarque Cano

Grandes personalidades

En este encuentro estuvo presente la senadora de la República de Sonora por Morena, Lorenia Valles Sampedro; el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano; y el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, quienes se apersonaron para desear sus mejores deseos y convivir con los periodistas y columnistas de la Mesa Cancún.

Los miembros de la Mesa Cancún con el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez

Fuente: Tribuna del Yaqui