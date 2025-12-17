Rechaza Durazo que exista persecución política contra exfuncionarios del PRI

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño rechazó que las investigaciones en curso contra exfuncionarios del sexenio anterior se deban a una persecución política, ya que no se busca utilizar la justicia como revancha pero tampoco se encubrirá a nadie.

El mandatario estatal respondió así a los señalamientos de Guadalupe Soto Holguín, presidenta del PRI en Sonora, quien dijo que los procesos que enfrentan los exsecretarios de Educación y Cultura (SEC), Ernesto de Lucas Hopkins y Víctor Guerrero así como el extitular de Hacienda, Raúl Navarro, se trataba de una 'cacería de brujas'.

No hemos utilizado la justicia para lastimar, pero no vamos a proteger a nadie”, sostuvo el gobernador quien también resaltó que las investigaciones se sustentan en hechos concretos y no en intereses partidistas.

Durazo Montaño aseveró que en el caso del extitular de la SEC, Ernesto de Lucas Hopkins, quien es señalado por la presunta firma de contratos que permitieron el desvío de más de 280 millones de pesos, se detectaron varias irregularidades, entre estas, a los trabajadores se les descontó el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el cual fue canalizado a un fideicomiso y después a varias empresas particulares, recursos que no fueron declarados al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“No hemos utilizado la justicia para lastimar, pero no vamos a proteger a nadie”: @AlfonsoDurazo https://t.co/fLLsTO6Yj6 pic.twitter.com/nT4LIVsjTl — La Prensa Sonora-Arizona (@LaPrensaSonora) December 17, 2025

Agregó que, fue a partir de una demanda del SAT contra el mismo Gobierno del Estado por el pago de ese impuesto, que se tuvo conocimiento del caso; respecto a la Secretaría de Hacienda se contrató a cuatro empresas por 840 millones de pesos pero solo se pagaron 340 millones y quedó una deuda pendiente de 500 millones de pesos.

Fuente: Tribuna del Yaqui