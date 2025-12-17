Refuerzan acciones de prevención ante aumento del dengue en Navojoa

Navojoa, Sonora.- La Dirección de Salud Municipal en Navojoa reforzó las medidas de prevención en las comunidades rurales ante el incremento de contagios de dengue durante las últimas semanas.

De acuerdo al Informe Epidemiológico de Dengue por parte de la Secretaría de Salud, el municipio de Navojoa registra más de 137 casos confirmados, lo cual pone a la 'Perla del Mayo' en semáforo amarillo.

Cabe señalar que durante el último mes, el municipio de Navojoa registró un incremento del 170 por ciento, en cuando al número de casos confirmados de dengue, por lo que las autoridades sanitarias reforzaron las medidas de prevención, principalmente en las comunidades rurales.

Esta semana va a ser con mucha actividad, será con muchas ganas y sobre todo, unidos al Distrito de Salud número cinco, lo cual nos dará una mayor posibilidad de abarcar más, que esa es la idea", indicó Juan Carlos Cañedo León, director de Salud Municipal.

