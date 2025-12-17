Sonora: Ammje cierra 2025 con logros y anticipa un 2026 con mayor impulso para las emprendedoras

Ciudad Obregón, Sonora.- Clarissa Flores Chong, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (Ammje), destacó que el 2025 fue un año positivo para las integrantes de dicha organización. Comentó que, durante el año que está por concluir, muchas mujeres de diferentes sectores de la sociedad lograron consolidar sus emprendimientos. Para ello, el programa 'Incuba' fue un factor clave de influencia y utilidad.

Añadió que este año representó la consolidación de los negocios de muchas mujeres, quienes, además, contribuyeron a la generación de empleos. A pesar del complejo panorama económico al que se enfrentaron durante los últimos meses, destacaron que esta experiencia les dejó grandes aprendizajes.

Estamos cerrando un año de mucho aprendizaje y grandes retos para el sector empresarial, especialmente considerando la situación que atraviesa el campo en nuestra región. Sin embargo, en Ammje seguimos apostando por la innovación, la colaboración y la capacitación constante como herramientas para mantenernos competitivas y resilientes", afirmó la empresaria cajemense.

Flores Chong también expresó que el 2025 ha sido un año de mayor organización, vinculación y trabajo colaborativo entre empresarias, sociedad civil y autoridades de los diferentes órdenes de gobierno.

Las empresarias cajemenses han demostrado una enorme capacidad de adaptación, buscando diversificar sus modelos de negocio, abrir nuevos mercados y fortalecer sus redes de apoyo", agregó.

La empresaria comentó que el 2026 debe ser un año para impulsar el emprendimiento sostenible, la competitividad y la inclusión económica, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que son el corazón de la economía local.

Cabe destacar que aquellas emprendedoras que se acercan a la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa reciben orientación que no solo las ayuda a iniciar sus emprendimientos, sino que también las guía en el camino hacia su fortalecimiento.

De acuerdo con la mencionada agrupación, la mayoría de los emprendimientos que presentan las mujeres que se acercan para recibir asesoría y apoyo están relacionados con la industria de la elaboración de alimentos y la prestación de diferentes servicios.

Fuente: Tribuna del Yaqui